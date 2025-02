Rômulo destaca torcida do Ceará como um dos fatores para chegada: "Gigante"

Rômulo, meia do Ceará, já atuou em dois jogos com a camisa do Vovô / Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC

O meia-atacante Rômulo foi oficialmente apresentado no Ceará, na tarde desta sexta-feira, 14, na sala de imprensa do CT de Porangabuçu. Na oportunidade, o atleta, dentre outros assuntos, comentou sobre a sua chegada ao clube. O novo camisa 19 do Vovô já fez duas partidas — Fortaleza e Confiança —, ambas na Arena Castelão, podendo conhecer a torcida, que segundo ele, foi um fatores para a concretização do negócio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Foi um dos fatores (a torcida). Eu já acompanhava o Ceará enquanto estava em outros clubes. Sempre via o Ceará como um grande clube, uma grande torcida, gigante também. Quando cheguei aqui todo mundo me abraçou, me acolheu muito bem. Agora estou a favor e fico muito feliz”, comentou.