Ceará encara Sergipe na Copa do Brasil e ostenta histórico positivo na 1ª fase

O Ceará estreia no próximo dia 19 na competição mais democrática do futebol nacional: a Copa do Brasil. O confronto, contra a equipe do Sergipe, marcará a 30ª participação do Alvinegro de Porangabuçu na competição. Com isso, o Esportes O POVO fez um levantamento para saber como foram as outras estreias do Vovô no torneio.

Logo de cara, é possível notar o bom aproveitamento do clube na primeira fase do torneio. Ao todo, a equipe cearense conseguiu a classificação em 21 oportunidades, tendo sido eliminado, apenas, oito vezes As eliminações nas fases iniciais aconteceram em 2024*, 2021*, 2017, 2009, 2000, 1999, 1998 e1991. na fase inicial. O Vovô também ficou de fora da Copa do Brasil em outras sete oportunidades O Vovô na participou do torneio em 2008, 2006, 2004, 1996, 1995, 1992 e 1989. . No total, durante a primeira fase, foram 62 gols marcados e 35 sofridos.