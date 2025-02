Ceará anuncia renovação do goleiro Richard até o fim de 2026

Defensor já realizou 150 jogos com a camisa do Vovô

O Ceará anunciou na tarde desta quinta-feira, 13, a renovação do contrato com o goleiro Richard. O defensor alvinegro, que atualmente está no departamento médico se recuperando de lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo, agora possui vínculo com o Vovô até o fim de 2026.

Richard defende o Ceará desde 2019. De lá para cá, em 150 jogos dentro de campo, o goleiro conquistou os títulos das Copas do Nordeste dos anos de 2020 e 2023, além do Campeonato Cearense de 2024. Ele foi decisivo com a defesa de pênaltis em duas dessas conquistas.