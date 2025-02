Ceará perde dois mandos de campo em jogos do Cearense por briga entre organizadas

Clube vai recorrer de decisão do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE)

O Ceará foi punido na tarde desta quinta-feira, 13, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDF-CE) a disputar dois jogos do Campeonato Cearense de 2025 sem a presença de torcida. A pena, acompanhada de uma multa de R$ 30 mil, foi aplicada em decorrência da briga entre torcedores do Vovô que ocorreu na partida do time diante do Ferroviário.

Na ocasião, torcedores do Alvinegro de Porangabuçu removeram gradis que separavam setores destinados a diferentes grupos organizados, no estádio Presidente Vargas. A ausência de barreiras físicas facilitou o início de trocas de socos, pontapés e o arremesso de cadeiras e outros objetos.