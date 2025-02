Condé lamenta empate do Ceará, cita desgaste e mira classificação

Após o duelo, Condé também falou sobre o desgaste que o Clássico-Rei do último sábado, 8, gerou em seus atletas / Crédito: Lucas Silva/O POVO

O Ceará empatou com o Confiança-SE por 1 a 1, na noite da última quarta-feira, 12, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva após o confronto, o técnico Léo Condé lamentou o empate dentro de seus domínios e apontou alguns ajustes feitos para que o Alvinegro de Porangabuçu conseguisse buscar o empate. “Eu acho que, no todo, pecamos no primeiro tempo. Tivemos volume de jogo, posse de bola, mas aceitamos muito a marcação da equipe do Confiança. Dificultamos algumas jogadas que poderiam ser mais simples, e, de uma certa forma, isso foi dando confiança para o adversário. No intervalo, fizemos os ajustes necessários, tanto em termos de posicionamento quanto de cobrar uma postura melhor”, disse Condé.

Após o duelo, o treinador do Vovô também falou sobre o desgaste que o Clássico-Rei do último sábado, 8, gerou em seus atletas e como ele foi impactante no segundo tempo do confronto contra a equipe sergipana. “Acho que o desgaste físico e emocional do jogo de sábado (contra o Fortaleza) contribuíram para que não conseguíssemos manter o tempo inteiro o nível em que voltamos para o segundo tempo. Mas conseguimos criar muito, como já estávamos criando nos jogos anteriores também.” SEQUÊNCIA NA COMPETIÇÃO Até este momento, o Ceará disputou três partidas na competição regional, nas quais: perdeu para o Náutico-PE na estreia, venceu o CSA-AL na segunda partida e empatou com o Confiança-SE no último confronto. Após esses resultados, Condé analisou a sequência do clube na fase de grupos do Nordestão e projetou os próximos confrontos no campeonato.