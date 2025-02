Ceará encerra sequência de vitórias na temporada após empate com Confiança

O Ceará até jogou bem, mas ficou no empate com o Confiança na noite desta quarta-feira, 12, em jogo da terceira rodada da Copa do Nordeste. Com isso, o time alvinegro encerrou sua sequência de vitórias na atual temporada.

Comandado pelo técnico Léo Condé, o Vovô já somava cinco triunfos consecutivos em 2025. Os resultados positivos em questão foram conquistados contra Ferroviário, Iguatu, Barbalha, CSA e Fortaleza, respectivamente. Agora, a equipe aumenta a invencibilidade, mas perde a continuidade de vitórias.