Copa do Brasil: CBF antecipa jogo Sergipe x Ceará; veja nova data

Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Ferroviário x Ceará, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na última terça-feira, 11, que antecipou a data do jogo Sergipe x Ceará, pela primeira fase da Copa do Brasil. A decisão partiu da própria entidade, visando um ajustes de datas. Antes marcado para o dia 27 deste mês, o duelo nordestino pelo mata-mata nacional foi reagendado para a próxima quarta-feira, 19, às 19 horas, na Arena Batistão, em Aracaju (SE). A partida será transmitida pelo Prime Video. Quem ganhar vai encarar o vencedor de Parnahyba-PI x Confiança-SE na fase seguinte.

Com a mudança, a CBF "ganha" uma brecha no calendário e pode usar o dia 27 para agendar o jogo Bahia x Ceará, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, que ainda não teve data confirmada.