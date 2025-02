Aylon classifica empate do Ceará com Confiança como amargo, mas ressalta: "Jogo foi nosso"

O camisa 11 marcou o gol de empate do Vovô, seu segundo na temporada de 2025. Improvisado, o atleta vem atuando como centroavante

Autor do gol que garantiu o empate do Ceará contra o Confiança-SE por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, 12, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, o atacante Aylon comentou sobre o resultado ao deixar o gramado e classificou o placar como negativo para o Vovô.

"Ficou um sabor amargo. Tivemos que correr atrás, fizemos um primeiro tempo abaixo do esperado. Viemos de um clássico muito desgastante e sabíamos que o nível de concentração precisava ser igual ou até maior, disse.