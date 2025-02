Alex fala sobre o atacante Mota, ex-Ceará: "Lembro como se fosse hoje, começa um treino e gol do Mota"

Mota conta ainda que recusou proposta de três anos na Coréia para voltar e ajudar o Ceará na Série B / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O ex-jogador e hoje treinador Alex fez comentários sobre o atacante Mota, ex-Ceará, que atuou com o meia no Cruzeiro em 2003. As falas foram feitas no podcast Charla, disponível no YouTube. "Apareceu um atacante, ninguém sabia quem era, um tal de Mota. Lembro como se fosse hoje, começa um treino e gol do Mota, gol do Mota, gol do Mota".

"O Marcelo Ramos pergunta para mim: 'de onde apareceu esse cara aí?' O Vanderlei (Luxemburgo) que achou", concluiu o ex-jogador.