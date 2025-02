Condé avalia estreia de Alejandro Martínez pelo Ceará: "Boa performance"

Apesar de ressaltar o pouco tempo do jogador em campo, o treinador elogiou a participação do atacante argentino

O empate do Ceará em 1 a 1 com o Confiança, na noite dessa quarta-feira, 12, marcou a estreia de Alejandro Martínez com a camisa alvinegra. O jogador entrou no fim da partida, já aos 80 minutos do segundo tempo, para substituir o conterrâneo Lucas Mugni, e jogou apenas 17 minutos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé falou sobre a estreia do atacante. Apesar de destacar a boa atuação de Martínez em campo, o treinador do Vovô pontuou a necessidade de ajustes e o processo de adaptação do atleta.