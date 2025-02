Ceará oficializa nova diretoria e Haroldo Martins assume cargo de CEO de futebol

Na nova posição, o dirigente de 42 anos comandará o futebol masculino profissional e as categorias de base do Alvinegro

Presidente reeleito do Ceará, João Paulo Silva definiu os chefes das 16 pastas do clube alvinegro para o triênio 2025/27. nesta terça-feira, 11. Entre as novidades, está a mudança do cargo de Haroldo Martins, que deixa a função de diretor de futebol para se tornar CEO da área.

Na nova posição, o dirigente de 42 anos comandará o futebol masculino profissional e as categorias de base do Alvinegro. De acordo com o clube, a mudança atende ao novo planejamento do Vovô, que agora terá um CEO para o futebol e outro para questões administrativas, no caso, Danilo Bittencourt.