Léo Condé exalta postura do Ceará no Clássico: "Nosso time ficou concentrado o tempo inteiro"

Após a vitória no Clássico-Rei por 2 a 1 , em confronto realizado neste sábado, 6, na Arena Castelão, o treinador do Ceará, Léo Condé, falou sobre suas impressões da partida e elogiou a postura de sua equipe.

"Você não pode fazer o gol se acomodar, você não pode fazer o gol e se abater. Você tem que ficar vivo dentro do jogo, porque em cinco minutos muda tudo."

O treinador valorizou a postura e a entrega do time, mas também falou de pontos a melhorar; entre eles, um melhor aproveitamento nas finalizações.

"Perdemos duas ou três boas oportunidades no primeiro tempo, no segundo, a gente controlou mais o jogo e faltou um pouco de perna para transitar como fizemos no primeiro tempo", acrescentou.

Para Condé, o Fortaleza cresceu após o gol de pênalti e obteve oportunidades de empatar a partida. O técnico também afirmou não ter visto o lance para jugar se a carga foi faltosa ou não.

"Acabamos sofrendo o gol; não sei se foi pênalti ou não, não vi o lance ainda. O adversário cresceu e poderia ter empatado a partida".