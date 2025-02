Condé elogia atuação de Mugni em Clássico-Rei: "Jogador muito importante"

A vitória do Ceará diante do Fortaleza, por 2 a 1, no primeiro Clássico-Rei do ano, pela quinta rodada do Campeonato Cearense, teve um destaque individual que chamou atenção: Lucas Mugni. O meia argentino foi o autor do primeiro gol e participou da jogada do segundo.

A atuação do camisa 10 foi pontuada por Léo Condé, técnico alvinegro, após a vitória frente ao rival tricolor. O comandante destacou que para o desempenho, é preciso ter o grupo todo forte.