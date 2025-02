Com golaço, Mugni é o destaque do primeiro Clássico-Rei da temporada

Lucas Mugni marcou um bonito gol de falta durante a partida / Crédito: Fábio Lima

O maior destaque do primeiro Clássico-Rei da temporada 2025 foi o meio-campista Lucas Mugni, que abriu o placar na vitória do Ceará com um golaço e foi responsável pela jogada que deu origem ao segundo gol. Este foi o quarto confronto que o argentino atuou contra o Fortaleza, vestindo a camisa do Alvinegro, e soma um gol e uma assistência. Apesar de não ser o atleta que mais tocou na bola durante o jogo, o meia foi decisivo nas suas participações.

O primeiro gol do Vovô no jogo foi justamente de uma cobrança de falta do argentino, que na altura da linha lateral, realizou uma cobrança fechada, encobrindo o goleiro João Ricardo e terminando no ângulo da segunda trave.