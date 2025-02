Autor de gol no Clássico-Rei, Pedro Henrique valoriza vitória do Ceará: "Fizemos por merecer"

O atacante marcou o segundo gol da vitória Alvinegra sobre o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei do ano

Autor do segundo gol da partida , o atacante Pedro Henrique valorizou a partida da equipe e ressaltou a qualidade técnica do adversário.

O Ceará venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado, 6, na Arena Castelão, e garantiu os 100% de aproveitamento na primeira fase do Estadual.

"O torcedor merece. Enfrentamos uma equipe muito forte; não é porque é um clássico que eu vou tirar o mérito do adversário. Enfrentamos um adversário muito organizado e bem treinado, então o mérito é nosso, fizemos por merecer".

"Temos um grupo muito qualificado, falamos disso antes do jogo. Damos o nosso melhor e quando cansarmos, o companheiro que entrar vai ser tão bom quanto o que já estava no campo. Isso nos transformar cada vez mais em um grupo. Foi um adversário difícil de enfrentar e estamos de parabéns".

Pedro Henrique também elogiou o grupo do Ceará. Segundo o jogador, a equipe possui um nível técnico muito bom e está "evoluindo" como um grupo.

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 12, às 19h30min, na Arena Castelão, contra a equipe do Confiança. Na Copa do Nordeste, o Vovô tem uma vitória e uma derrota e está na quinta colocação do grupo B.