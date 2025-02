Clássico-Rei: Ceará está invicto contra o Fortaleza desde 2023

No confronto, o Vovô defenderá uma invencibilidade de cinco jogos contra o maior rival. A última derrota para o Leão ocorreu na ida da final do Estadual de 2023 , quando foi superado por 2 a 1. Desde então, são quatro empates e uma vitória alvinegra.

Entre os clássicos disputados no período, houveram ainda as finais da edição de 2024, que teve o Alvinegro de Porangabuçu como campeão após vitória nos pênaltis.

Com 46 títulos estaduais cada, Fortaleza e Ceará já estão classificados para a fase semifinal do Manjadinho. De acordo com a tabela-base da Federação Cearense de Futebol (FCF), as semis ocorrerão entre os dias 1º e 8 de março, enquanto as finais estão marcadas para os dias 15 e 22 do mesmo mês.

Confira a sequência de jogos invictos do Ceará diante do Fortaleza: