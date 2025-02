Ceará tem melhora na defesa e chega a três partidas sem sofrer gol

Éder, zagueiro do Ceará, ressaltou importância de vaga, por folga no calendário / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Pela terceira vez consecutiva, o Ceará saiu de campo sem sofrer gols. Nesta quarta-feira (5), no Estádio Presidente Vargas, o time alvinegro venceu o CSA-AL por 1 a 0, com gol de Dieguinho, em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, ampliando sua sequência sem ter a defesa vazada. A última vez que sofreu um gol foi na vitória sobre o Ferroviário, por 2 a 1, no dia 26 de janeiro. Desde então, encarou Iguatu (1x0), Barbalha (5x0) e o Azulão do Mutange, mantendo a solidez defensiva.

No geral, o desempenho defensivo do Vovô na temporada tem sido positivo. Em seis partidas disputadas em 2025, a equipe sofreu apenas três gols, sendo derrotada apenas uma vez, contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, nos Aflitos, em Recife (PE).