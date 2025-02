Ceará acerta retorno do zagueiro Marcos Victor por empréstimo

Marcos Victor chega por empréstimo até o fim da temporada, com uma opção de compra ao final do período.

O Ceará acertou o retorno do zagueiro Marcos Victor ao clube. O atleta de 23 anos estava na equipe do Bahia, onde jogava desde 2023. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Esportes OPOVO .

O defensor chega no alvinegro para suprir a saída de David Ricardo , negociado com o Botafogo. Além do Vovô, o Vasco também manifestou interesse pelo atleta.

No clube paranaense atuou em apenas um jogo, a derrota por 2 a 1 para o São Paulo. Na ocasião, o jogador saiu do banco e participou dos minutos finais do jogo.

Em 2025, foram quatro partidas, todas pelo campeonato baiano. O zagueiro chegou na equipe do Bahia em 2023, por R$ 3,9 milhões, e atuou em 21 jogos, contribuindo com uma assistência.



A primeira passagem do atleta no Alvinegro foi em 2021, após se destacar na base do Floresta. Passou pelo sub-20 e sub-23 no ano de chegada e foi alçado aos profissionais em 2022, onde jogou 12 partidas.