Ceará tem negociação avançada para contratar Rômulo, meia do Palmeiras

Em busca de reforçar seu elenco, o Ceará tem conversas avançadas com o Palmeiras para acertar a contratação do meia Rômulo. O jogador deve chegar ao Vovô por empréstimo até o fim da atual temporada. A informação foi dada inicialmente pela jornalista Camila Alves, do GE, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Atualmente, os clubes ajustam os últimos detalhes para selar a transferência. Sem espaço no Verdão, o camisa 20 vê com bons olhos a possibilidade de jogar no time de Léo Condé, com quem trabalhou durante sua passagem no Novorizontino.