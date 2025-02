Próximo rival do Ceará, CSA está invicto na temporada 2025

Após ter estreado com derrota na Copa do Nordeste, no revés de 1 a 0 diante do Náutico, o Ceará volta a campo pela Lampions para encarar o CSA em duelo válido pela segunda rodada. O confronto acontece nesta quarta-feira, 5, às 21h30min, no estádio Presidente Vargas.

Para conseguir a primeira vitória no Nordestão, o Ceará terá que encerrar a longa sequência de 14 jogos de invencibilidade do adversário, que não perde em jogos oficiais desde setembro do ano passado, quando foi derrotado pelo Remo, na Série C.