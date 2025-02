Condé aponta evolução do Ceará e mira Clássico-Rei: "Vamos tratar com seriedade"

“Conseguimos fazer um jogo forte. Primeiro tempo mais dificuldade para sair da marcação do adversário. Mas construímos duas, três boas possibilidades de gols. [...] Aylon foi peça fundamental no segundo tempo, não só pelos gols, mas pelas movimentações. Acho que conseguimos suportar melhor, diferente das partidas anteriores”, avaliou o técnico.

Com a goleada de 5 a 0 sobre o Barbalha , na noite desse domingo, 2, o Ceará garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense. Após a partida, o técnico Léo Condé reconheceu a evolução do elenco alvinegro, destacou a boa atuação de sua equipe e falou sobre os próximos duelos.

Mesmo ainda promovendo variações no elenco, Condé revelou já ter em mente a base do time titular que disputará o restante da temporada. O treinador, porém, deverá utilizar somente alguns desses atletas para o jogo contra o CSA, pela Copa do Nordeste, visando manter o plantel em boas condições para o Clássico-Rei. O duelo contra o CSA acontece nesta quarta-feira, 5.

“O CSA vem de uma sequência bem forte. Estreou com vitória na Copa do Nordeste. Vamos definir qual equipe vamos mandar a campo na quarta-feira e esperamos fazer um bom jogo para se recuperar na competição”, disse Condé em análise sobre o confronto.

Após o importante duelo, o Ceará disputará o primeiro Clássico-Rei da temporada no próximo sábado, 8, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense. Para o duelo, Condé se mostrou cauteloso: “Vamos tratar o Clássico-Rei como deve ser tratado. Sei o quanto que mexe com a cidade, então vamos tratar com seriedade. Claro que temos que pensar primeiro no próximo jogo pela Copa do Nordeste, vamos passo a passo”.

Peças de destaque

No fim do jogo contra o Barbalha, Condé deu minutagem ao goleiro Fernando Miguel, que retornou aos gramados após 11 meses. Ao falar sobre a escolha, o técnico destacou a boa recuperação e habilidades do arqueiro.