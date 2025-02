Mugni contribui com duas assistências e se destaca em goleada do Ceará contra o Barbalha

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 18.11.2024: Lucas Mugni. Ceará x América Mineiro. Arena Castelão, Campeonato brasileiro, Série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Nem sempre deixar sua marca com gols fazem de um jogador importante na partida e Lucas Mugni foi a prova disso. Na goleada do Ceará por 5 a 0, diante do Barbalha, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, neste domingo, 2, o camisa 10 contribuiu decisivamente com duas assistências. A primeira foi para o gol de Pedro Henrique, que abriu o placar. O argentino achou bom passe para o ponta, após tabelar com o volante Fernando Sobral.

Depois, Mugni encontrou Aylon, ajudando o companheiro a balançar as redes pela primeira vez na temporada de 2025.