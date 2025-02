Recuperado de lesão, Fernando Miguel volta a atuar pelo Ceará após 11 meses

O goleiro do Vovô voltou a entrar em campo no dia em que comemora 40 anos de idade

Após quase um ano afastado dos gramados devido a uma grave lesão sofrida no joelho, o goleiro Fernando Miguel voltou a atuar pelo Ceará na tarde deste domingo, 2, durante a goleada diante do Barbalha , pelo Campeonato Cearense . O arqueiro entrou em campo aos 40 minutos se segundo tempo.

Na reta final da partida, o técnico Léo Condé optou por substituir o goleiro Bruno Ferreira, que fazia uma boa atuação, para dar minutagem a Fernando Miguel. O retorno do camisa 16 se tornou ainda mais especial, uma vez que o goleiro voltou a entrar em campo no dia do seu aniversário de 40 anos.

Fernando Miguel havia sido submetido à cirurgia em março do ano passado, após ter se lesionando durante um treino em Porangabuçu. Em sua primeira temporada pelo Vovô, o arqueiro havia entrado em campo apenas seis vezes antes de sofrer a grave lesão no joelho esquerdo, que o fez perder a temporada. Sua última partida com a camisa alvinegra havia sido no Clássico-Rei do Estadual de 2024, no dia 17 de fevereiro.