Fabiano ganha elogios de torcedores e comemora estreia pelo Ceará: "Orgulhoso"

"Estou muito feliz (pela estreia), orgulhoso pela equipe, essa torcida é maravilhosa. Me acolheram muito bem. Só faltou o gol, né? Se tivesse o gol, ficaria mais feliz ainda, mas o mais importante são os três pontos", comentou o novo camisa 70 do Ceará.

Destaque na vitória do Ceará sobre o Iguatu, o estreante Fabiano Souza comemorou a estreia vestindo a camisa alvinegra. O novo lateral-direito do Vovô foi anunciado na segunda-feira, 27, e entrou em campo nessa quarta-feira, 29, no estádio Presidente Vargas, em partida válida pelo Campeonato Cearense.

O lateral-direito entrou no segundo tempo e atuou por 28 minutos. A entrada dele potencializou o setor ofensivo alvinegro, com chegadas à linha de fundo, cruzamentos e finalizações, uma delas na trave. O jogador também ficou próximo de dar a sua primeira assistência, quando cruzou na área e encontrou Recalde livre, que falhou no cabeceio.

Nas redes sociais, torcedores alvinegros aprovaram a estreia do lateral-direito, que acertou com o Ceará por empréstimo cedido pelo Moreirense, de Portugal, até o fim de 2025.

"Entrou muito bem, deu conta da lateral! Que continue na crescente. O time está evoluindo", elogiou um torcedor na postagem do Ceará no Instagram sobre a estreia do jogador. "O narrador falava Fabiano e eu ouvia Cafu", brincou outro alvinegro.