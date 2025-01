Condé aprova atuação do Ceará, elogia Fernandinho e projeta: "Quem sabe, seguir o rumo do Pulga"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 08.09.2024: Léo Condé. Ceará x Vila Nova. Arena Castelão, campeonato brasileiro série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ao vencer o Iguatu por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira, 29, o Ceará disparou na liderança do grupo A do Campeonato Cearense, com nove pontos somados, e mostrou segurança durante a partida. Após o jogo, o técnico Léo Condé avaliou positivamente o desempenho de sua equipe e falou sobre a estreia de novos jogadores. Na análise, Condé aproveitou para falar sobre Fernandinho, autor do gol e principal destaque da partida. "Hoje o que mais me agradou não foi só a mudança de atletas, foi a mudança do nosso comportamento durante toda a partida. Apesar do jogo ter terminado com placar magro, nós fomos muito consistentes, pressionando muito o adversário, a saída de bola, construindo boas jogadas pelos corredores laterais, pelo centro, algo que a gente estava sentindo falta na nossa equipe. Tivemos boa variação de jogadas, foi um jogo muito impositivo”, ponderou Condé sobre o jogo contra o Azulão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionado sobre a boa atuação de Fernandinho, o comandante alvinegro destacou o trabalho ofensivo que tem feito com o atacante ao longo dos treinos. Segundo Condé, o camisa 77 apresenta potencial para ser o grande trunfo do setor ofensivo, como foi Erick Pulga na última temporada.

“Ele é um jogador de drible, mas com poucos gols, e temos incentivado muito ele no dia a dia para tentar jogada individual e tentar finalização. E agora ele tem o segundo gol em dois jogos, e esperamos que ele possa, quem sabe, seguir o rumo do Pulga de ser protagonista ao longo da temporada”, disse o treinador. Tendo ido a campo com algumas mudanças na onzena inicial, principalmente com a nova dupla de zaga, Condé voltou a falar sobre a necessidade de rotação do elenco para definir um time base. Peças como Matheus Araújo e Willian Machado ganharam oportunidade na equipe titular. “Neste momento, principalmente por prudência, teremos que rodar os atletas, independente de aproveitamento. Naturalmente vamos buscar uma equipe base, principalmente no momento mais decisivo do estadual, mas mais do que uma equipe base, precisamos ter um elenco estruturado para aguentar o número elevado de jogo”, enfatizou o técnico alvinegro.

Destaques individuais Estreantes com a camisa do Vovô, o zagueiro Éder e o lateral Fabiano Souza fizeram boas atuações diante do Iguatu. Sempre que acionado, o zagueiro correspondeu à altura e proporcionou segurança no setor defensivo. Fabiano, por sua vez, entrou para substituir Dieguinho no segundo tempo e manteve o bom nível na lateral. “Éder é um jogador rodado, um zagueiro muito técnico e está sempre bem posicionado. Acho que é um setor em que o Ceará está muito bem servido. Ficamos felizes de ter boas peças para uma posição tão difícil”, disse Condé em análise do setor defensivo. Na lateral-direita, o treinador não deixou de ressaltar a boa partida do titular Dieguinho, que tem suprido a ausência de Rafael Ramos após lesão no tornozelo. Segundo Condé, o defensor “apresentou boas movimentações e mostrou tudo aquilo que o clube avaliou quando fez a contratação”. Apesar de cauteloso com avaliações neste início de temporada, o técnico ressaltou a confiança no atleta: "Tenho esperança grande de que seja um jogador muito importante para a gente”, disse.