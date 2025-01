Com dupla de zaga nova, Ceará não é vazado pela 1ª vez no ano

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Iguatu, nesta quarta-feira, 29, pelo Campeonato Cearense, foi marcada por algumas mudanças promovidas por Léo Condé no time titular que entrou em campo no Estádio Presidente Vargas (PV). Entre elas, a alteração na dupla de zagueiros.

Até então, nas três partidas disputadas na temporada antes do confronto contra o Azulão, Marllon e Ramon Menezes vinham sendo os escolhidos. No entanto, em todos esses jogos, o Vovô acabou sofrendo gols (Tirol, Náutico e Ferroviário). No duelo no PV, porém, com Éder e Willian Machado na defesa, o cenário foi diferente.