"Estou aqui para ajudar o Ceará a conquistar títulos", afirma Antonio Galeano

FORTALEZA-CE, BRASIL, 18-01-2025: Galeano. Início do Campeonato Cearense, com jogo entre Ceará e Tirol, no Estádio Presidente Vargas (PV). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Titular nos três jogos disputados pelo Ceará em 2025, o atacante Antonio Galeano foi apresentado de forma oficial nesta terça-feira, 28, em entrevista coletiva. O paraguaio falou sobre os bastidores do seu acerto com o Vovô, destacou a boa conversa que teve com o técnico Léo Condé e elogiou a estrutura do clube. “Quando cheguei, já falei com o Léo. É um bom treinador. Ele falou algumas coisas para mim, disse que gosta de jogador que corre bastante. Eu disse que ele poderia contar com isso de mim. Estou trabalhando muito também nos treinos para ele assistir e ficar tranquilo. Tivemos uma conversa muito boa. Gostei bastante de toda a estrutura daqui (sede do Ceará), é muito boa”, disse.

Após viver uma temporada de destaque no futebol uruguaio, pelo Nacional, Galeano explicou que sua ideia era explorar novos desafios em 2025. A proposta do Ceará, revelada por seu empresário, logo se tornou prioridade para o atacante. A cidade, o clima quente e a grandeza do Vovô foram os principais atrativos. “Meu empresário me falou do Ceará e eu fiquei muito feliz. Eu queria sair do Uruguai para buscar novas coisas. A primeira coisa que meu empresário falou foi sobre a cidade, muito boa, calor e bonita. Então eu fiquei mais feliz ainda. O Ceará também é um clube muito grande aqui, então gostei bastante. Agora é trabalhar para dar meu melhor. Estou aqui para ajudar o time a conquistar títulos, que é muito importante, assim como alegria para a torcida”, explicou. Estilo de jogo no futebol brasileiro é diferente do paraguaio e uruguaio, avalia Galeano Curiosamente, Galeano não concluiu sua categoria de base em um clube da sua terra natal, o Paraguai. O atacante foi, na verdade, revelado pelo São Paulo, onde atuou no sub-19, sub-20 e profissionalmente. Em 2022, transferiu-se para o Cerro Porteño-PAR e, em 2023, para o Nacional-URU.