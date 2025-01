Galeano fala de amizade com Recalde no Ceará e revela ajuda do compatriota

Paraguaio, o atacante Antonio Galeano encontrou no Ceará um compatriota com quem se tornou “parceiro”: Jorge Recalde. Em entrevista coletiva, o camisa 27 revelou que não tinha proximidade com o meio-campista antes de chegar a Porangabuçu, mas a convivência mudou essa relação.

“O Recalde, eu não falava muito com ele. O conhecia porque jogava no Paraguai, mas nunca conversamos antes. Quando cheguei, foi muito bom. Ele me ajudou a escolher um lugar para morar e me explicou algumas coisas sobre aqui. Agora nós somos parceiros (risos)”, disse.