Ceará oficializa a contração por empréstimo do lateral-direito Fabiano Souza

Fabiano foi a 13ª contratação feita pelo departamento de futebol do Vovô. O acerto com o lateral-direito aconteceu após o clube cearense detectar uma grave lesão em Rafael Ramos, que terminou o ano passado como titular absoluto da posição. O atleta português, conforme divulgado pelo Alvinegro, passará por cirurgia – o tempo previsto para o retorno não foi divulgado.

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola e anunciou mais um reforço para a temporada de 2025: o lateral-direito Fabiano Souza . O jogador de 24 anos, que deixou o Brasil em 2018, ainda como jogador de base, para atuar na Europa, chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo do Moreirense, de Portugal, até o final deste ano.

A carreira de Fabiano Souza



Cria da base do Penapolense-SP, Fabiano construiu toda a sua carreira no exterior, em sua maior parte em Portugal. Entre 2018 e 2024, atuou por equipes como Braga-POR, Académica OAF-POR e, mais recentemente, pelo Moreirense-POR. Em 2022, viveu uma experiência no futebol turco, jogando no Kasimpasa.



Com Fabiano oficializado, o Ceará chega ao seu 13º anúncio de reforços para a temporada de 2025. Além do lateral-direito, também foram contratados os seguintes atletas: o goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Marllon e Willian Machado; o lateral-esquerdo Nicolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; e os atacantes Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique.