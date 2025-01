Ceará acerta contratação do ponta Alejandro Martínez, do Talleres, por empréstimo

Alejando Martínez, atacante do Talleres, durante jogo do Campeonato Argentino / Crédito: Reprodução/Talleres

O Ceará acertou a contratação do ponta Alejando Martínez, do Talleres, da Argentina. O jogador chegará ao Vovô por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. A informação inicial foi dada pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmada pelo Esportes O POVO. Atualmente, a diretoria alvinegra ajusta os últimos detalhes para oficializar a contratação do atacante de 27 anos. Argentino, o atleta disputou 31 jogos e marcou quatro gols com a camisa do Albiazul em 2024, além de contribuir com uma assistência.