"Desviou a atenção dos atletas", afirma Condé sobre briga de torcedores do Ceará durante jogo

Briga entre organizadas do Ceará no Estádio Presidente Vargas / Crédito: Aurélio Alves

Técnico do Ceará, Léo Condé revelou em entrevista pós-jogo que a briga entre membros de torcidas organizadas do Vovô "desviou a atenção" do time alvinegro durante o clássico contra o Ferroviário, no último domingo, 26. Além disso, o treinador lamentou o ocorrido. "A gente fica triste. Na verdade, eu não sei o motivo que deu início, estava focado no jogo. Por coincidência foi no nosso melhor momento, desviou a atenção dos atletas. Teve a pausa, tudo isso atrapalha. O futebol é entretenimento, lazer. É muito triste para o futebol como um todo", disse o comandante.

De acordo com vídeos compartilhados com O POVO, torcedores do Alvinegro removeram gradis que separavam setores destinados a diferentes grupos organizados. A ausência de barreiras físicas facilitou o início de trocas de socos, pontapés e o arremesso de cadeiras e outros objetos. Até o momento, nove suspeitos já foram detidos e as investigações permanecem em andamento, segundo o Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), do Ministério Público do Ceará (MPCE). Pronunciamento Após a partida, o clube alvinegro se pronunciou contra o ocorrido por meio do vice-presidente Ernando Uchôa, que repudiou as ações e alertou para o risco de punições sobre o Ceará.