Condé vê "evolução" no Ceará e fala sobre reforços: "Clube está se movimentando"

Treinador alvinegro concedeu entrevista coletiva após a vitória diante do Ferroviário, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense

O técnico Léo Condé, do Ceará, aprovou a atuação do Vovô na vitória por 2 a 1 diante do Ferroviário no último domingo, 26, pelo Campeonato Cearense. Em entrevista pós-jogo, o comandante afirmou que viu evolução na equipe em relação aos duelos anteriores.

"Ficou nítido que houve uma evolução. Tivemos 30 minutos muito bons, com uma imposição de jogo. Além dos dois gols, criamos outras boas situações. Depois da pausa (briga nas arquibancadas) voltamos numa rotação mais baixa e sofremos o gol. Acho que a gente voltou muito bem pro segundo tempo. No geral, tivemos um domínio e faltou, talvez, um capricho maior ali no último passe", disse.