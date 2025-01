"Grande jogo da nossa equipe", diz Willian Machado após triunfo do Ceará diante do Ferroviário

Reforço do Ceará para 2025, o zagueiro Willian Machado entrou em campo na segunda etapa e ajudou a garantir a vitória alvinegra por 2 a 1 diante do Ferroviário, neste domingo, 26. Após o apito final, o defensor enalteceu o resultado positivo no Clássico da Paz e salientou a superação do time em meio ao pouco tempo de treinamentos.

Com o resultado conquistado, o Alvinegro de Porangabuçu assume a liderança do Grupo A do Campeonato Cearense, com seis pontos somados. O próximo compromisso do Vovô será na quarta-feira, 29, diante do Iguatu, também no Estádio Presidente Vargas.