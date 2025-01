Ceará negocia contratação do lateral Fabiano Souza, do Moreirense, de Portugal

Lateral-direito Fabiano Souza estava no Moreirense, de Portugal / Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Ceará negocia a contratação do lateral-direito Fabiano Souza, que está de saída do Moreirense, clube da primeira divisão de Portugal, segundo informação de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. De acordo o jornal português Record, o atleta tinha contrato com o clube europeu até a metade de 2026, mas rescindiu e ficou livre no mercado. Cria da base do Penapolense-SP, Fabiano construiu toda a sua carreira no exterior, em sua maior parte em Portugal. Entre 2018 e 2024, atuou por equipes como Braga-POR, Académica OAF-POR e, mais recentemente, pelo Moreirense-POR. Em 2022, viveu uma experiência no futebol turco, jogando no Kasimpasa.

Com a possível chegada, Dieguinho deve passar a atuar como volante Na temporada de 2024, Fabiano fez apenas 13 jogos pelo Moreirense e terminou o ano como reserva. Caso se concretize o acerto com o Vovô, será a primeira experiência do atleta atuando por um clube da primeira divisão no Brasil. O movimento indica que Dieguinho, que vinha jogando como lateral-direito, pode passar a ser utilizado com maior frequência no meio-campo. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Afinal, o departamento de futebol do Alvinegro ainda tinha a posição de volante como uma de suas prioridades no mercado da bola. Gabriel Baralhas chegou a fazer exames no clube, mas a negociação foi encerrada após um desacordo entre Ceará e Atlético-GO. Como Dieguinho também atua como meio-campista, o técnico Léo Condé deve preencher a vaga em aberto utilizando-o no setor.