Pedro Henrique revela papo com Lisca, com "grandes referências" sobre o Ceará

Contratação mais badalada do Ceará, o atacante Pedro Henrique foi apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira, 24, embora já tenha feito dois jogos com a camisa alvinegra e marcado um gol. Em entrevista coletiva, o camisa 7 falou sobre o crescimento do futebol nordestino, destacou a alegria e o orgulho por ter acertado com o Vovô e revelou uma conversa que teve com Lisca, ex-treinador do time cearense.

De acordo com o atacante, sua relação com Lisca é antiga – o jogador trabalhou com o comandante no início de sua carreira. Antes de se mudar para Fortaleza, Pedro Henrique conversou com o técnico, que tem um busto A homenagem feita para Lisca aconteceu em 2019, após o treinador comandar uma arrancada histórica que livrou o Ceará do rebaixamento à Série B. Em 2015, o treinador gaúcho protagonizou algo semelhante no Vovô e foi peça fundamental para evitar o descenso quase certo do time cearense à terceira divisão. na sede do Ceará, e recebeu “grandes referências” de como o Vovô funcionava internamente.