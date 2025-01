Ex-Ceará, Erick Pulga estreia com gol no Bahia e celebra: "Estou muito feliz"

A goleada do Bahia em 4 a 0 diante do Sampaio Corrêa pela primeira rodada da Copa do Nordeste foi especial para Erick Pulga. O jogador ex-Ceará, que estreou com a camisa do Esquadrão de Aço, foi o autor de um dos gols do grupo de Rogério Ceni, fato comemorado por ele após a partida.

"Muito feliz por marcar o meu primeiro gol. Agradecer ao grupo pelo apoio. Feliz com mais um triunfo. Me adaptei rápido. Estou muito feliz", salientou ele, que dedicou ainda o tento ao ex-assessor do clube, Bruno Queiroz, que faleceu na última semana em decorrência de câncer. "Quero dedicar esse gol ao Bruno, cara fenomenal", finalizou Pulga.