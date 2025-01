Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra Ferroviário; veja os preços

Torcida do Ceará terá direito a oito mil lugares no confronto contra o Ferroviário / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

O Ceará iniciou nesta quinta-feira, 23, a venda de ingressos para o Clássico da Paz contra o Ferroviário, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense 2025, duelo que acontece no próximo domingo, 26, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

A torcida do Vovô, por ser visitante, será alocada em dois setores da praça esportiva: azul e laranja, com acesso na Rua Marechal Deodoro e Paulino Nogueira, respectivamente. Os valores dos ingressos variam entre R$ 20 e R$ 50 – os sócios alvinegros não terão a entrada liberada.



Ao todo, 8 mil lugares estão disponíveis para a torcida do Ceará. Os demais espaços do estádio serão destinados aos torcedores do Ferroviário, mandante do confronto. Confira os valores detalhados dos ingressos:

Setor amarelo (Ferroviário): R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)



Cadeiras sociais (Ferroviário): R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)



Setor azul (Ceará): R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira)



Setor laranja (Ceará): R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)

Como Ceará e Ferroviário chegam para o Clássico da Paz? As duas equipes amargaram derrotas na última vez que entraram em campo, mas por um torneio diferente: a Copa do Nordeste. O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Náutico, no Estádio dos Aflitos, no Recife. Já o Ferroviário acabou superado pelo Sport, por 2 a 1, no Presidente Vargas (CE). + Confira mais notícias do Campeonato Cearense 2025