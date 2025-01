Pedro Henrique brilha em estreia com camisa do Ceará e é destaque contra o Tirol

O estreante Pedro Henrique foi um dos grandes destaques na vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Tirol, na primeira rodada do Campeonato Cearense, marcando também a estreia oficial do clube na temporada. O camisa 7 teve papel decisivo no triunfo alvinegro no Estádio Presidente Vargas, neste sábado, 18.

Autor do primeiro gol da partida, Pedro sofreu a penalidade que originou o lance e foi peça-chave na articulação das jogadas ofensivas, especialmente durante a etapa inicial. Com sua presença dominante no lado esquerdo, onde prefere atuar, boa parte das investidas do Vovô foi construída por aquele setor.