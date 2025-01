Marquinhos Santos exalta domínio do Náutico diante do Ceará e avalia: "Jogo de nível Série A"

Com passagem no Vovô, o comandante de 45 anos enalteceu a atuação da equipe pernambucana em jogo da 1ª rodada do Nordestão

Técnico do Náutico, Marquinhos Santos analisou a vitória do Timbu diante do Ceará na noite dessa quarta-feira, 22, pela Copa do Nordeste. Com passagem no Vovô, o comandante enalteceu o domínio da equipe pernambucana e classificou a partida como "nível Série A".

"Foram acima de 20 finalizações no gol adversário. O que eu considero é o peso do jogo, enfrentamos um adversário de nível Série A, que eu acredito que é o lugar do Náutico, nós mostramos isso hoje. É saber jogar um jogo de nível Série A. Enfrentamos um time muito bem armado e treinado. Sei do grande time que é o Ceará. Por ter trabalhado lá, sei da responsabilidade que é", disse.