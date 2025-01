Ceará perde invencibilidade diante do Náutico como visitante após nove anos

Última derrota do Vovô fora de casa contra o Timbu tinha sido pela Série B de 2016. Alvinegro amargou revés na estreia da Copa do Nordeste 2025

Naquela ocasião, o duelo foi na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), e terminou também com o placar de 1 a 0 para os alvirrubros, gol marcado pelo zagueiro Igor Rabello. O confronto nordestino foi válido pela Série B daquele ano, no dia 15 de outubro.

A derrota por 1 a 0 nesta quarta-feira, 22, nos Aflitos, no Recife (PE), pela primeira rodada da Copa do Nordeste de 2025, fez o Ceará perder uma invencibilidade como visitante diante do Náutico que já durava nove anos. O último revés alvinegro em solo pernambucano contra o Timbu havia sido em 2016.

Depois disso, foram outros dois jogos com mando do Náutico: 2 a 0 para o Vovô (Série B de 2017) e 0 a 0 (Nordestão de 2024). Com as equipes em divisões nacionais diferentes nos últimos anos, os encontros foram mais raros, restringindo-se ao torneio regional.

Nesta quarta-feira, com gol do atacante Paulo Sérgio, o Ceará voltou a ser derrotado pelo Timbu na condição de visitante. Foi o primeiro resultado negativo do Alvinegro em 2025, já que na estreia, diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense, venceu por 2 a 1.

O próximo compromisso do time de Porangabuçu será o Clássico da Paz contra o Ferroviário, domingo, 26, às 17 horas, no PV, pela segunda rodada do Estadual.