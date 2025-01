Após derrota do Ceará, Condé avalia erros e diz ser preciso "juntar os cacos"

Léo Condé tem proposta para renovar com o Alvinegro / Crédito: AURÉLIO ALVES

Na estreia da Copa do Nordeste, diante do Náutico, o Ceará foi derrotado por 2 a 1 no Aflitos, na noite dessa quarta-feira, 22. Técnico do Vovô, Leo Condé avaliou a atuação da equipe alvinegra em campo e reconheceu o baixo desempenho, mas ressaltou que o cenário está dentro do esperado para o início de temporada do time. “Atuação bem abaixo daquilo que a gente espera, mas é compreensível pelo momento, pelo início de temporada. Temos pouco tempo de treinamento e enfrentamos um adversário que já está dois meses trabalhando junto”, disse Condé.

“Até os dez minutos poderíamos ter caprichado mais e termos feito um gol, depois o Náutico foi dominante e a gente ficou marcando de longe. [...] No momento em que a gente estava conseguindo se acertar no jogo, os zagueiros se confundiram, a gente sofreu gol e acabou atrapalhando”, analisou o comandante. Durante a maior parte do duelo, o Ceará se contentou apenas em afastar o perigo oferecido pelo Timbu, além de apresentar adificuldades para criar chances de gol e, principalmente, para finalizar à meta alvirrubra. Em Pernambuco, o Vovô foi a campo com a mesma base da estreia do Cearense, modelo que Condé pretende manter, conforme disse em coletiva. Um dos destaques negativos da partida foi o goleiro Keiller, que voltou a ser criticado por parte da torcida após uma atuação abaixo do esperado. Na estreia do Manjadinho, o arqueiro apresentou uma performance falha. Para Condé, porém, os erros são fruto da falta de ritmo do atleta.