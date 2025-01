Pedro Henrique pede "cabeça no lugar" após derrota do Ceará diante do Náutico

Após a derrota do Ceará diante do Náutico por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 22, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, o atacante Pedro Henrique, do Vovô, falou ainda na saída do gramado do Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

O camisa 7 buscou tranquilizar o torcedor, apesar do resultado negativo, salientando ser início de ano. "É um começo de temporada, precisamos encontrar um melhor entrosamento e fazer melhor na próxima partida. É uma maratona de jogos agora."