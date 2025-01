Ex-Ceará, Bissoli vira artilheiro na Tailândia e soma 26 gols em 31 jogos

Na Ásia desde janeiro do ano passado, o camisa 7 se tornou um dos destaques do Buriram United. Jogador passou pelo Ceará em 2023

Anteriormente, na temporada 2023/24, onde jogou apenas a segunda metade, o jogador já havia marcado 16 gols em 15 partidas. Ele foi anunciado como reforço do clube tailandês em janeiro do ano passado.

Com passagem discreta pelo Ceará em 2023, o atacante Guilherme Bissoli é um dos destaques do Buriram United, da Tailândia , na atual temporada. Até o momento, o camisa 7 já anotou 26 gols em 31 jogos da equipe, além de cinco assistências.

Na Ásia, Bissoli atua ao lado de outro velho conhecido do futebol cearense. Trata-se do meia Lucas Crispim, que defendeu o Fortaleza entre 2021 e 2023 e também é um dos destaques do Buriram. No clube tailandês, o camisa 10 assinalou 11 gols e deu 3 assistências em 26 jogos na atual temporada.