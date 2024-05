Ex-Ceará, Bissoli se destaca com gols e é campeão tailandês com ex-Fortaleza Lucas Crispim

O campeonato tailandês chegou ao fim neste domingo, 26, e dois nomes conhecidos no futebol cearense se sagraram campeões nacionais no país asiático: o meia Lucas Crispim, ex-Fortaleza, e o atacante Guilherme Bissoli, ex-Ceará, adicionaram o título a suas carreiras.

Aliás, o último citado teve uma temporada de destaque com a camisa do Buriram United. O ex-atleta do Ceará viveu a sua temporada mais artilheira, acumulando 18 gols em 20 partidas com o clube tailandês.

Já o ex-tricolor somou cinco participações diretas em gols, sendo três tentos e duas assistências assinaladas em 14 duelos disputados.