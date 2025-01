Ceará deixa Fernandinho fora do jogo contra o Náutico por possível suspensão; entenda

Além do atleta, Bruno Tubarão e Rafael Ramos desfalcam o Vovô no duelo frente ao Timbu, mas por lesão. A bola rola a partir das 21h30min

O clube informou que realiza, antes do início de cada competição, checagens junto aos tribunais desportivos para assegurar que todos os atletas estão aptos a atuar. Em uma análise inicial, todos os jogadores haviam sido liberados para a disputa do torneio.

O Ceará identificou uma possível pendência disciplinar do atacante Fernandinho antes da partida contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 22, nos Aflitos, em Recife (PE), às 21h30min.

No entanto, em uma nova verificação realizada antes do jogo desta terça-feira, a agremiação constatou que Fernandinho ainda tinha uma punição a cumprir, referente a uma penalidade anterior à sua chegada ao Alvinegro de Porangabuçu.

Segundo o Vovô, as autoridades confirmaram que o documento inicial enviado pelo STJD, que liberava o atleta, continha um erro. Diante disso, o Departamento de Futebol tentou buscar meios para regularizar a situação do atacante a tempo de escalá-lo para a partida.

A situação gerou questionamentos por parte do clube, que consultou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Contudo, a resolução não foi possível dentro do prazo, e, por precaução, o jogador foi retirado da lista de relacionados para o confronto contra o Timbu.

Vale ressaltar que Fernandinho atuou no duelo entre Ceará e Tirol, no último sábado, 18, pela primeira rodada do Campeonato Cearense, vencida por 2 a 1 pela equipe alvinegra.

Comunicado oficial do Ceará sobre o caso:

"Seguindo uma rotina estipulada pelo clube, antes do inicio de todas as competições, o Ceará SC checa junto aos tribunais desportivos responsáveis a aptidão de seus atletas para a disputa dos campeonatos. Em checagem primária efetuada para a Copa do Nordeste, todos estavam liberados.