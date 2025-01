Náutico x Ceará: Vovô tem noite pouco inspirada e amarga derrota no Recife

No segundo jogo do ano, o Alvinegro foi superado pelo placar de 1 a 0, fora de casa, em jogo sem criatividade por parte do Vovô

Em noite de atuação bem abaixo das expectativas, o Ceará acabou sendo diante do Náutico-PE, por 1 a 0, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, 22, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE). O único gol do duelo foi anotado pelo centroavante Paulo Sérgio, já na etapa final.

Sem tempo para lamentação, os comandados de Léo Condé voltam a campo no domingo, 26, às 17 horas, mas no Campeonato Cearense, onde encara o Ferroviário, no Presidente Vargas (PV), marcando o primeiro Clássico da Paz da temporada.