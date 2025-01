Léo Condé promove estreia de nove atletas em vitória do Ceará sobre o Tirol

No time titular, seis jogadores estreantes iniciaram a partida: o goleiro Keiller, o zagueiro Marllon, o lateral-esquerdo Nicolas, o volante Fernando Sobral e os atacantes Antonio Galeano e Pedro Henrique. O lateral-direito Dieguinho, que começou no banco de reservas, foi acionado logo aos dois minutos, após Rafael Ramos se lesionar.

A vitória do Ceará sobre o Tirol neste sábado, dia 18, no Presidente Vargas, pela primeira rodada do Campeonato Cearense, marcou a estreia de quase todos os reforços contratados pelo clube. Ao todo, nove jogadores anunciados para reforçar o elenco nesta temporada foram utilizados pelo técnico Léo Condé.

Destes, destaque para as boas atuações de Pedro Henrique — autor de um gol — e Galeano no ataque. A dupla se mostrou participativa nas construções de jogadas e foi pilar do sistema ofensivo alvinegro na partida contra o Tirol, juntamente com o meia Lucas Mugni, remanescente do elenco de 2024.

Marllon, Fernando Sobral e Nicolas também desempenharam bem e chamaram a atenção pela consistência. Além dos sete jogadores citados, Léo Condé, ao longo do segundo tempo, também promoveu as estreias do meia Matheus Araújo e do atacante Fernandinho.