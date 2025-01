Sobral relembra tristeza por saída em 2022 e celebra retorno ao Ceará: "Volto maduro"

O volante deixou o Alvinegro no final de 2022, após o rebaixamento do clube, e retorna em 2025 com a equipe de volta à Série A

Com um largo sorriso estampado no rosto, Fernando Sobral foi apresentado oficialmente no Ceará e não escondeu a felicidade por estar vestindo novamente as cores preto-e-branco, manto que já havia defendido entre 2019 e 2022. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 17, o volante do Vovô destacou que retorna ao clube mais maduro, porém com a mesma “vontade e personalidade”.

Identificado com a torcida, Fernando Sobral deixou o Alvinegro em sua primeira passagem no final de 2022, após o time ser rebaixado à Série B. Naquela ocasião, foi vendido para o Cuiabá, equipe que esteve em 2023 e 2024 e onde também teve papel de protagonismo, com alta minutagem e disputa de torneios relevantes, como a Sul-Americana e Série A.