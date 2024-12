Após mutirão, Ceará chega a mais de 40 mil sócios-torcedores

Em 15 dias, o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu mais de sete mil novos associados. Recorde do clube é de 50 mil sócios

Desde o início do Feirão Sócio Vozão, mutirão realizado pelo Ceará para adesão de novos sócios e para a regulação de planos, o Alvinegro já conta com mais de sete mil novos sócios-torcedores. Com a campanha, o clube passou de 33 mil para 40 mil associados, atingindo a principal meta da ação.

Iniciado no dia 7 de dezembro, o Feirão Sócio Vozão vai até às 23 horas deste domingo, 22. Os torcedores interessados em renovar ou aderir os planos do Sócio Vozão devem comparecer às unidades dos Shoppings RioMar Papicu e RioMar Kennedy portando documento oficial com foto.