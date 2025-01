Ceará, Fortaleza e Ferroviário conhecem grupos da Copa do Nordeste

Taça da Copa do Nordeste 2024 / Crédito: Ithalo Silva/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou nesta terça-feira, 14, os grupos da primeira fase da Copa do Nordeste de 2025. Representantes cearenses na competição, Fortaleza e Ferrroviário estão no grupo A, enquanto o Ceará está no Grupo B. No Grupo A, o Fortaleza, que defenderá o título conquistado em 2024, e o Ferroviário terão as companhias de Sport-PE, Vitória-BA, CRB-AL, Altos-PI, Sousa-PB e Moto Club-MA. Já o Grupo B, do Ceará, contra com Bahia, Sampaio Corrêa-MA, CSA-AL, Náutico-PE, Confiança-SE, Juazeirense-BA e América-RN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final, com cruzamento com os times do outro grupo. Quartas de final e semifinal serão em jogo único, na casa do time de melhor campanha, enquanto a final será em ida e volta.

Conforme divulgado pela CBF, a primeira fase da Copa do Nordeste irá ocorrer entre os dias 22 de janeiro e 26 de março, com sete rodadas a serem disputadas. As finais estão agendadas para ocorrer em dois jogos, de ida e volta, nos dias 3 e 7 de setembro. A tabela detalhada será divulgada posteriormente pela CBF. Enquanto Ceará e Fortaleza já estavam classificados previamente como campeões cearense e regional, respectivamente, o Ferroviário se confirmou para a fase de grupos da Copa do Nordeste após ultrapassar o Santa Cruz-RN e o Treze-PB nas preliminares. Diante da equipe potiguar, o grupo comandado por Tiago Zorro avançou com uma vitória em 7 a 6 nos pênaltis após um empate em 0 a 0. Diante do time paraibano, o avanço foi mais tranquilo, com uma vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar. Ambas as partidas ocorreram no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Grupos do Nordestão Grupo A

Fortaleza



Ferroviário

Vitória-BA



Sport-PE

CRB-AL



Altos-PI



Sousa-PB



Moto Club-MA

Grupo B